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أخبار الخرج > بالصور.. محافظ الخرج يدشن مضمار المشاة بطريق الملك سلمان
31/10/2019   12:33 ص

بالصور.. محافظ الخرج يدشن مضمار المشاة بطريق الملك سلمان

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دشن محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي مساء اليوم مضمار المشي بطريق الملك سلمان تقاطع الأمير سلطان بن عبدالعزيز بحضور رئيس بلدية محافظ الخرج المهندس أحمد بن محمد البكيري.
وفور وصول المحافظ قام بقص شريط الأفتتاح واستمع لشرح مفصل من المهندس عامر بن منصور العجمي وكيل البلدية للمشاريع عن مراحل المشروع وعن فكرة الممشى الصحي الذي نفذ لأول مرة في الخرج.

وقدم الماضي شكره وتقديره لبلدية الخرج ممثلة برئيس البلدية و وكالة المشاريع وكافة الأقسام على جهودهم ومتابعتهم لتنفيذ المشاريع التي تخدم كافة فئات المجتمع، مشيدا بالمضمار الذي يعد واحدا من أبرز المشاريع الحيوية التي يستفيد منها الأهالي كمتنفس وموقع لممارسة رياضة المشي لاسيما وأن موقعه يعتبر ملتقى لعدة أحياء ما يجعل الوصول له سهلا ويخدم جنوب وشرق المحافظة.

بالصور.. محافظ الخرج يدشن مضمار المشاة بطريق الملك سلمان

أخبار الخرج
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