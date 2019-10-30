دخلت مبادرة مستقبل الاستثمار للعام 2019 المنعقدة في العاصمة الرياض، يومها الثاني بسلسلة من النقاشات الحيوية حول قضايا البيئة، وقطاع الطاقة، ومدى سرعة وحجم التحول اللازمين للحصول على مصادر الطاقة المتجددة.
ومن بين النقاشات التي دارت اليوم كانت الفرص والتحديات التي يواجهها ما يعرف بـ “اقتصاد الكربون الدائري”؛ والتقنيات الحديثة التي تعمل على إحداث تحول جذري في قطاع النفط استجابة للضغوط الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية القائمة في جميع أنحاء العالم.
وفي كلمة خاصة وجهها الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو إلى حضور الجلسة، عقب حوار جمعه والسيدة لبنى العليان، رئيسة مجلس الإدارة في شركة العليان المالية، تحدث عن التحول السياسي الذي تشهده بلاده، والتدابير التي تتخذها حكومته للتصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية في البرازيل. وشدد على أن مهمة الحكومة هي تحرير قوى السوق بغية دفع عجلة النمو الاقتصادي، مبشراً المستثمرين من جميع أنحاء العالم بأن “البرازيل عادت وبقوة”، وأن هناك “عالم من الفرص ما زال متاحاً للجميع”.
ومن جانبه، تحدث وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن مونشين، عن دور إصلاحات السوق المالية في تحقيق رؤية المملكة 2030، وقال في حواره مع سارة السحيمي، رئيسة السوق المالية السعودية (تداول): “لسوق المال السعودية دور محوري في هذا التحول. وأرى أن ما حققتموه من تغيير ومن ارتقاء بالجودة التقنية في السوق، تؤكد على أنكم على الدرب الصحيح نحو تحقيق ما هو مأمول”.
وفي معرض حديثه عن أهمية الابتكار، لفت ريك بيري، وزير الطاقة الأمريكي، إلى أنه “منذ خمسة عشر عاماً مضت، أخبرونا بأن تم العثور على كل ما هو متوفر من احتياطيات الوقود الأحفوري؛ أي أننا وصلنا إلى ذروة عصر النفط. ولكن ما أود أن أذكركم به هو أن المعدن الأصيل الحقيقي يكمن في سكان هذا الكوكب”.
بينما تعهد الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة، بأن المملكة “هي من يصنع مستقبلها”، وقال بأن بمقدور المملكة أن تكون أكبر مصّدر موثوق للطاقة الشمسية، تماماً كما هي الأكثر موثوقية بين مصدري النفط في العالم. وفق “أخبار 24”.
كما تطرقت مناقشات اليوم الثاني من جلسات المبادرة إلى نماذج الاستثمار المشترك وكيف تسهم في تحقيق النجاح والنمو الواسع ضمن مجالات الابتكار المختلفة. حيث أكد دينيس جونسون، كبير الاستراتيجيين في صندوق الاستثمارات العامة، على أن الصندوق “مستمر في تنفيذ استراتيجيته الاستثمارية ويخطط لمزيد من التركيز على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات اللازمة لتأسيس وبناء المدن الذكية، علاوة على الاستثمار في الارتقاء بمستوى تقديم خدمات الرعاية الصحية، وتعزيز مستويات الأمن السيبراني”.
هذا وقد ضمت قائمة المتحدثين في الجلسات الصباحية لليوم الثاني من الدورة الثالثة للمبادرة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة بالمملكة العربية السعودية؛ جون باغانو، الرئيس التنفيذي في مشروع تطوير البحر الأحمر؛ معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة الإمارات العربية المتحدة؛ الرئيس التنفيذي في بترول أبوظبي الوطنية؛ إدغار برونفمان، الرئيس التنفيذي في شركة جلوبال ثيرموستات، الولايات المتحدة الأمريكية؛ أكيماسا موياما، مدير التكنولوجيا في شركة ميتسوبيشي هيتاشي لأنظمة الطاقة، اليابان؛ جيفري روزن، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة لازارد المحدودة، الولايات المتحدة الأمريكية؛ وأحمد هيكل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة القلعة القابضة، جمهورية مصر العربية.
يحضر فعاليات وجلسات مبادرة مستقبل الاستثمار في دورته الثالثة للعام 2019 قرابة 300 متحدث من الشخصيات العالمية المرموقة، ما بين صانع قرار ومستثمر وخبير من أكثر من 30 دولة. وتعكس خلفيات الحضور تلك السمة العالمية للمبادرة، حيث تبلغ نسبة ممثلي قارة أمريكا الشمالية 39%، بينما يأتي 20% من حضور المبادرة من أوروبا، وتحوز آسيا نسبة 19% من المتحدثين، بينما كانت نسبتهم من دول منطقة الشرق الأوسط قرابة 15%. وأكد أكثر من 6000 شخص حضورهم للحدث الكبير.
جدير بالذكر أن مبادرة مستقبل الاستثمار انطلقت بغية تشجيع الحوار وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية حول بعض الموضوعات التي تواجه العالم اليوم؛ ومنها قضايا الاستدامة والتكنولوجيا ومستقبل المجتمع. وتلتزم مبادرة مستقبل الاستثمار بتوفير منصة شاملة تشجع التواصل الحر والإبداعي بين رواد الأعمال وصناع القرار والمستثمرين والمبتكرين وقادة العالم.