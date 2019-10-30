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أخبار الخرج > محافظ الخرج يجتمع برؤساء مراكز المحافظة
30/10/2019   6:44 م

محافظ الخرج يجتمع برؤساء مراكز المحافظة

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رأس محافظ الخرج الأستاذ / مساعد بن عبدالله الماضي اجتماعا برؤساء المراكز التابعة للمحافظة وذلك يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤١/٣/١هـ بقاعة الاجتماعات بديوان المحافظة.
وفي بداية الاجتماع رحب المحافظ بالجميع وثمن الجهود التي تبذلها الدولة في خدمة المحافظة وتنميتها وبمتابعة سمو أمير المنطقة وسمو نائبه والتأكيد على الدور المأمول من رؤساء المراكز خدمة الأهالي .
بعد ذلك تم استعراض المواضيع المدرجة بجدول الأعمال .
وتمت مناقشة الموضوعات وتداول الراي بشأنها بعناية حيث تم التأكيد على المسؤولية وتفعيل الدور الاجتماعي والامني لرؤساء المراكز وفق المهام المناطة للوصول لحماية الفكر والأمن الأسري والمجتمعي وتعزيز قنوات التواصل مع الجهات الحكومية .
وفي نهاية الاجتماع تم شكر الجميع متمنيا لهم التوفيق .

محافظ الخرج يجتمع برؤساء مراكز المحافظة

أخبار الخرج
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