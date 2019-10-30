وقع صندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية قرض تجسيري مجمع بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي، وذلك بهدف استخدامه في تمويل مشاريع عامة و تسريع تنفيذ برنامجه الاستثماري.
وأوضح الصندوق أن الاتفاق تم توقيعة مع المجموعة المصرفية العالمية التي تتكون من 10 بنوك عالمية، حيث سبق للصندوق الاتفاق معها للحصول على قرض مجمع بقيمة 11 مليار دولار أمريكي في سبتمبر 2018.
وبين أنه سيتم دفع القرض التجسيري المجمع بعد اكتمال صفقة بيع حصته في “سابك” لصالح شركة “أرامكو”.
من جانبه، قال محافظ الصندوق، الأستاذ ياسر الرميان، إنه من المتوقّع أن توفّر الصفقة المتّفق عليها لبيع حصّة الصندوق في شركة “سابك” نسبة كبيرة من رأس المال اللازم لتنفيذ برنامج صندوق الاستثمارات العامة الاستثماري، لافتا إلى أنه ستجري إعادة استثمار هذه الأصول في تمويل وتنفيذ البرامج الحيوية التي يعمل الصندوق عليها كجزء من أهدافه الاستراتيجية.
ولفت إلى أنه بسبب الإجراءات التنظيمية لاستكمال هذه الصفقة التي قد تأخذ بعض الوقت حتى يتسنى للصندوق إعادة استثمار حصيلة البيع، فسيسعى من خلال هذا القرض إلى تسريع تنفيذ برنامج الاستثمار الطموح، مع الإبقاء على مستوى محافظ من الديون.
يذكر أن المجموعة المصرفية العالمية تشمل كلا من: “بنك أوف أمريكا كوربوريشن، بي إن بي باريباس، سيتي جروب، كريديت أجريكول سي آي بي، إتش إس بي سي، جي بي مورغان، ميزوهو بنك، بنك إم يو إف جي، بنك ستاندرد تشارترد، وبنك سوميتومو ميتسوي المصرفي”.
وفق “أخبار 24”.