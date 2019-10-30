مصادر: “نزاهة” تحقق في امتناع بلدية صبيا عن تنفيذ حكم نهائي بتعويض أحد المواطنين

كشفت مصادر مطلعة، عن بدء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” التحقيق في واقعة تأخير تنفيذ حكم قضائي قطعي لصالح أحد المواطنين وتعويضه، ضد بلدية صبيا بمنطقة جازان.
وأوضحت المصادر وفقا لـ”سبق”، أن البلدية امتنعت عن تنفيذ الحكم بتعويض المواطن عن أرض بقرية أم سعد اقتطعت أجزاء كبيرة منها لصالح سد خرساني، وحرمته من الانتفاع بها قبل 11 عاما، وذلك بحجة أن التعويض لا يتم عن الأراضي التي تقتطع لحماية التنمية.
وأشارت إلى أن ديوان المظالم أثبت أن الأرض لا تخضع لهذا المبرر، كما أن المحكمة الإدارية بجازان قضت بشكل قطعي بإلغاء قرار امتناع البلدية عن تعويضه، وإلزامها بدفع أجرة المثل.