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أخبار المناطق > الرئيس التنفيذي لـ”البحر الأحمر”: 50 فندقاً يجري بناؤها على 22 جزيرة .. و30 ألف وظيفة سيوفرها المشروع
30/10/2019   12:53 م

الرئيس التنفيذي لـ”البحر الأحمر”: 50 فندقاً يجري بناؤها على 22 جزيرة .. و30 ألف وظيفة سيوفرها المشروع

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كشف الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغو، إنه يجري بناء 50 فندقاً على 22 جزيرة و6 مواقع جديدة، إضافة لمطارات دولية جديدة، ومرافق حركة وتنقل مختلفة.

وقال خلال حديثه اليوم الأربعاء في مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار” إن المشاريع المختلفة التي يجري تنفيذها حالياً بالمشروع ستسهم في توفير أكثر من 30 ألف وظيفة جديدة.

وأوضح أنهم قاربوا من الانتهاء من تطوير مليون متر مربع من المشاهد الطبيعية من خلال زراعة 50 مليون شتلة من النباتات المختلفة، وذلك بالتعاون مع أفراد من المجتمع المحلي بالمنطقة.

وأبان “باغو” أن النمو المتوقع لصناعة السياحة في المملكة كبير جداً، إذ يتوقع بحلول 2030 أن يكون هناك نحو مليون شخص يعملون في هذا القطاع يخدمون 100 مليون سائح أو زائر في كل سنة. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن صندوق الاستثمارات العامة قدم دعما كبيرا لمشروع البحر الأحمر، ولكن هناك حاجة لمشاركة القطاع الخاص من خلال شراكات تقوم على الالتزام الكامل غير المشروط بالاستدامة.

الرئيس التنفيذي لـ”البحر الأحمر”: 50 فندقاً يجري بناؤها على 22 جزيرة .. و30 ألف وظيفة سيوفرها المشروع

أخبار المناطق
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