المعلمي: المملكة معنية برعاية المسلمين في العالم .. وعمليات مكافحة الإرهاب يجب أن تتسق مع حقوق الإنسان

طالبت المملكة المجتمع الدولي بضرورة اتساق كل عمليات مكافحة الإرهاب في العالم مع حقوق الإنسان وقوانينها.
وأعربت خلال كلمة مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، أثناء استعراض تقرير القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب، عن تأييدها للبيان الذي تقدمت به دولة الكويت باسم مجموعة الدول العربية.
وشدد المعلمي على أن الإرهاب لا يرتبط بدين أو لون أو عرق أو فئة؛ وإنما هو آفة عامة ينبغي محاربتها، مؤكدا أن المملكة تُعنى برعاية حقوق المسلمين في جميع أنحاء العالم وتتعامل بهذا الشأن بصورة ثنائية مع كل دولة يوجد فيها مسلمون ويمارسون فيها حقوقهم. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن المملكة تدرك أن الحق في التنمية والحياة والتحرر من الفقر والجوع والمرض هي من أهم حقوق الإنسان.