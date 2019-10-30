إصدار أكثر من 96 ألف فيزا سياحية للمملكة لسياح من مختلف الدول

أصدرت المملكة أكثر من 96 ألف فيزا سياحية من كافة دول العالم، وذلك منذ إطلاقها نهاية سبتمبر الماضي.
وقالت الهيئة العامة للترفيه إنه تم إصدار أكثر من 96 ألف فيزا سياحية من كافة دول العالم، مشيرة إلى أن الترفيه بالمملكة بات محط أنظار العام، خاصة مع انطلاق فعاليات موسم الرياض.
يذكر أن رسوم إصدار التأشيرة السياحية تبلغ 440 ريالاً تتضمن 140 ريالاً قيمة التأمين الطبي، ويمكن الحصول على التأشيرة إلكترونياً قبل الوصول إلى المملكة، أو عند الوصول إلى المنافذ المحددة بالمملكة لمواطني 49 دولة، وتتيح التأشيرة لحاملها الإقامة لمدة 90 يوماً خلال السنة الواحدة.وفق “أخبار 24”.