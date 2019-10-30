نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > إصدار أكثر من 96 ألف فيزا سياحية للمملكة لسياح من مختلف الدول
30/10/2019   12:50 م

إصدار أكثر من 96 ألف فيزا سياحية للمملكة لسياح من مختلف الدول

+ = -
833

أصدرت المملكة أكثر من 96 ألف فيزا سياحية من كافة دول العالم، وذلك منذ إطلاقها نهاية سبتمبر الماضي.

وقالت الهيئة العامة للترفيه إنه تم إصدار أكثر من 96 ألف فيزا سياحية من كافة دول العالم، مشيرة إلى أن الترفيه بالمملكة بات محط أنظار العام، خاصة مع انطلاق فعاليات موسم الرياض.

يذكر أن رسوم إصدار التأشيرة السياحية تبلغ 440 ريالاً تتضمن 140 ريالاً قيمة التأمين الطبي، ويمكن الحصول على التأشيرة إلكترونياً قبل الوصول إلى المملكة، أو عند الوصول إلى المنافذ المحددة بالمملكة لمواطني 49 دولة، وتتيح التأشيرة لحاملها الإقامة لمدة 90 يوماً خلال السنة الواحدة.وفق “أخبار 24”.

إصدار أكثر من 96 ألف فيزا سياحية للمملكة لسياح من مختلف الدول

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885071217.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.