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أخبار محلية > أمير عسير يتفاعل مع مواطن ويوجّه بتأثيث منزله خلال 24 ساعة
30/10/2019   12:50 م

أمير عسير يتفاعل مع مواطن ويوجّه بتأثيث منزله خلال 24 ساعة

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تفاعل أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال خلال استقباله المواطنين في مجلسه مع المواطن محمد عسيري، ووجه بتأثيث منزله الذي استلمه من الإسكان التنموي.

وقال الأمير تركي خلال توجيهه لمحافظ محايل عسير: “أريد خلال 24 ساعة استكمال ثأثيث منزل المواطن، تبدأ المدة من الآن” وكانت الساعة في حينها 12:30 ظهراً، وأضاف وفقاً لـ”الوطن”: “غداً مثل هذا الوقت سأتصل وبإذن الله يكون تم التجهيز”.

وكان عسيري الذي يعاني مرض الكلى قد تسلم منزلاً من الإسكان التنموي قبل أسبوع، ولم يكن مجهزا بالأجهزة المنزلية أو بشيء من الاحتياجات الضرورية.

أمير عسير يتفاعل مع مواطن ويوجّه بتأثيث منزله خلال 24 ساعة

أخبار محلية
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