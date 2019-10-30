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اخبار رياضية > السماري: حمد الله اتفق على الانضمام للهلال لولا سامي الجابر
30/10/2019   12:49 م

السماري: حمد الله اتفق على الانضمام للهلال لولا سامي الجابر

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كشف الإعلامي عبدالرحمن السماري، أن نادي الهلال كان قريبا من ضم نجم فريق النصر المهاجم المغربي عبد الرازق حمد الله في صيف 2018، لولا رفض سامي الجابر.

وأوضح السماري في تصريحات لفضائية “24 الرياضية”، أن مسؤولي نادي الهلال أنهوا كافة الاتفاقات مع حمد الله ليرتدي قميص الفريق قبيل تعاقده مع النصر، إلا أن سامي الجابر الذي جاء في ذلك الوقت رئيسا للهلال رفض إتمام التعاقد معه، وفضل ضم الفرنسي بافتيمبي جوميز بدلًا منه.

ولفت إلى أن الجابر برر قراره وقتها بأنه يريد مهاجم “غير عربي” لنادي الهلال.

يذكر أن حمد الله (29 عاما) ، انتقل إلى نادي النصر، في صيف 2018، وحقق لقب هداف الدوري في الموسم الماضي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وفق “أخبار 24”.

 

السماري: حمد الله اتفق على الانضمام للهلال لولا سامي الجابر

اخبار رياضية
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