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اخبار رياضية > مدرب الحزم: حلم الدوري بدأ يتلاشى أمام الهلال.. وأصبح من الصعب تحديد بطل الدوري
30/10/2019   12:49 م

مدرب الحزم: حلم الدوري بدأ يتلاشى أمام الهلال.. وأصبح من الصعب تحديد بطل الدوري

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قال مدرب نادي الحزم الروماني دانييل إيسايلا، إن الهلال بدأ الدوري بشكل جيد، لكن حلمه بتحقيق بطولة الدوري بدأ بتلاشى بعد خسارته على أرضه، وأصبح كل شيء ممكنا، ومن الصعب تحديد هوية بطل الدوري الآن.

وقال إيسايلا، خلال مقابلة في حلقة الثلاثاء من برنامج “في المرمى”، إنه في الحزم يعمل على الفوز بأي مباراة، وأنه يعتبر مباراة الفريق القادمة أمام العدالة مواجهة مهمة جداً.

وأشار إلى أن النتائج الإيجابية التي حققها الحزم أمام الكبار، جاءت بعد كارثة الاتفاق والخسارة بـ6 أهداف مقابل هدف واحد، لأن هذه الخسارة الكبيرة دفعتهم نحو العمل على التغيير، لافتا إلى أن التغيير شمل استبدال 18 لاعباً أسهموا في تعزيز قوة الفريق. وفق “أخبار 24”.

وأرجع مدرب الحزم المنافسة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، إلى وجود 7 محترفين أجانب في كل فريق، مضيفاً أنه استفاد كثيرا من مواطنه رازفان مدرب الهلال خلال الفترة التي عمل فيها مساعداً له.

مدرب الحزم: حلم الدوري بدأ يتلاشى أمام الهلال.. وأصبح من الصعب تحديد بطل الدوري

اخبار رياضية
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