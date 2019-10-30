بدأ لاعبو الاتحاد أمس الإعداد الفعلي لمواجهة الغريم التقليدي الأهلي غداً الخميس ضمن منافسات الجولة التاسعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بحصة تدريبية أقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالنادي تركزت على الجوانب الفنية.
وعمد السعودي محمد العبدلي مدرب فريق الاتحاد في مستهل الحصة التدريبية المسائية على حث اللاعبين على مضاعفة الجهد والتركيز العالي والتزام كل لاعب بتنفيذ التعليمات الفنية الموكلة له والعمل على تلافي الأخطاء، في الوقت الذي عمل خلال المران على وضع ملامح المنهجية التكتيكية التي سيدخل بها للمباراة بعد وقوفه على جاهزية لاعبيه.
وشهد المران مشاركة جميع اللاعبين بمن فيهم الأرجنتيني إيميليانو فيكيو الذي أبدى جاهزية فنية جيدة، حيث ينتظر أن يكون ضمن قائمة اللاعبين الذين سيدخلون معسكراً داخلياً للمباراة بعد نهاية مران اليوم.
ودخل اللاعبون ظهر أمس معسكراً قصيراً تخلله اجتماع فني أطلع خلالها المدرب العبدلي اللاعبين على نقاط قوة وضعف غريمهم التقليدي للمباراة وكيفية استغلالها لصالحهم خلال مجريات المباراة، وذلك بعد أن عكف على رصد الغريم التقليدي أول من أمس عبر متابعة عدد من المباريات الماضية له.
كما التقت إدارة النادي اللاعبين وحثتهم على بذل جل ما لديهم غداً لإسعاد جماهيرهم بنقاط المباراة، فيما أبدى اللاعبون استشعارهم بأهمية المباراة وحرصهم على تقديم ما يرضي طموحات جماهيرهم في الديربي. وفق “الشرق الأوسط”.
ورصدت إدارة الاتحاد مكافأة مضاعفة للاعبين لتحفيزهم لخطف نقاط الديربي أمام الغريم التقليدي في إطار عملها الدؤوب لتهيئة اللاعبين نفسياً ومعنوياً إلى جانب وجودها المتواصل في التدريبات الجماعية لتحفيز اللاعبين.
وتأتي مواجهة الديربي المنتظرة بين الاتحاد والأهلي في ظل ظروف متشابهة بين الفريقين بعد خسارة الأول أمام أبها 2 – 1، وخسارة الآخر من الحزم بالنتيجة نفسها في الجولة الماضية بالدوري، إلا أن مباريات الديربي دوماً لا تخضع لمقاييس فنية فقط في ظل التنافس الذي يجمع قطبي جدة داخل أرضية الملعب.
ويتطلع الاتحاديون لأن يحقق فريقهم الفوز في مواجهة الديربي على الغريم التقليدي والعودة لجادة الانتصارات.