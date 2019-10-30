جروس يحتاط بالسرية.. ويغربل الأهلي قبل الديربي

قرر مدرب الأهلي كريستيان جروس إجراء تغييرات على تشكيلته الأساسية التي تستعد لخوض مواجهة الديربي أمام الاتحاد (الخميس)، في قمة الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكان جروس قد استقر على إجراء التغييرات عقب فشل التشكيلة الأساسية في كسب اللقاء الأخير أمام الحزم دوريا ً ، على الرغم من أن المنافس خاض الشوط الثاني كاملا بـ10 لاعبين. يُذكر أن المدرب السويسري فرض السرية التامة على تحضيراته الأخيرة للديربي، حيث أغلق التدريبات ومنع دخول أي شخص خارج منظومة الفريق الكروي الأول إلى ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل، رغبة في منح لاعبيه الأجواء المعنوية اللازمة للإعداد فنيا ً ونفسيا بالشكل الأمثل، قبل المواجهة المرتقبة أمام الاتحاد.وفق “عكاظ”.