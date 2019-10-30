النصر يراقب أربعة أسماء في دوري الأولى

كشفت مصادر نصراوية أن الإدارة منحت مدرب الفريق البرتغالي روي فيتوريا أربعة أسماء للاعبين يمثلون أندية الدرجة الأولى حاليا؛ من أجل استقطابهم في الفترة الشتوية المقبلة، وبينت المصادر أن فيتوريا كلف أحد مساعديه إلى جانب أحد المدربين الوطنيين الذي تثق الإدارة في رؤيته الفنية بمتابعة اللاعبين وإصدار الحكم النهائي قبل الدخول في مفاوضات مع إدارة الأندية من أجل استقطابهم، ويسعى فيتوريا لإيجاد حلول إضافية في مركز الظهير الأيمن في ظل وجود سلطان الغنام وحيدا في هذا المركز.
وطالب المدرب البرتغالي روي فيتوريا لاعبي فريقه عدم الركون لنتيجة مواجهة الديربي أمام الهلال، مطالبا اللاعبين قبل انطلاقة الحصة التدريبية أمس بضرورة الحذر من خصمهم القادم فريق أبها بعد أن أطاح بالاتحاد بين أنصاره في جدة، وأثنى فيتوريا خلال الكلمة على أداء كافة اللاعبين رافضا تفضيل لاعب على آخر، مؤكدا على أن الجميع قام بدوره على أكمل وجه، وأن قلب النتيجة في أرض الخصم يعد أمرا مميزا لي كفريق ويدل على روح الفريق الواحد. وكان الفريق النصراوي قد استئناف أمس تدريباته التي شهدت دخول النيجيري أحمد موسى في جزء من التدريبات وأعطى اللاعب مؤشرات إيجابية للدخول كلاعب بديل أمام أبها، في الوقت الذي قطع فيه المهاجم عبدالفتاح آدم مشوارا جيدا في طريقه لدخول التدريبات الجماعية، بعد أن واصل اللاعب تدريباته اللياقية المكثفة خلال اليومين الماضيين برغم أيام الراحة التي منحها فيتوريا للاعبين بعد مواجهة الهلال. وفق “اليوم”.
وبات المغربي عبدالرزاق حمدالله على بعد بطاقة واحدة من الإيقاف الذي تم اعتماده هذا الموسم بأربع بطاقات، حيث نال حمدالله البطاقات الثلاث أمام الشباب والأهلي والهلال. وأبلغ المشرف على الفريق عبدالرحمن الحلافي اللاعبين بنزول مكافآت الفوز على الهلال والبالغة خمسين ألف ريال والخاصة من الإدارة النصراوية صباح غد الخميس.