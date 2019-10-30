مصادر: محترف الاتحاد ألكسندر بريجوفيتش يطالب بفسخ عقده في يناير القادم

كشفت مصادر، أن المحترف في صفوف نادي الاتحاد المهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش، طالب إدارة النادي بفسخ عقده في يناير القادم، لعدم إيفاء الإدارة بوعودها بصناعة فريق قوي ينافس في كل البطولات.
وأشارت المصادر إلى أن بريجوفيتش يرى أن إدارة الاتحاد فرطت بفسخ عقود عدد من المحترفين، ما انعكس سلبا على نتائج الفريق وأدى للأزمة الفنية التي يعاني منها، مثل الإيفواري سانجو، ولاعب الرأس الأخضر جاري رودريجيز.
ونسبت المصادر، وفقا لـ”الاقتصادية”، إلى الصحافة اليونانية قولها، إن إدارة نادي الاتحاد برئاسة انمار الحائلي ترغب في التخلص من بريجوفيتش، بسبب الكلفة العالية لعقده، حيث يتقاضى راتباً سنوياً مضافاً إليه المكافآت يقارب الـ4 ملايين يورو، في حين لم يسجل اللاعب مع الاتحاد سوى هدف في مباراة الرائد التي كسبها الاتحاد بنتيجة 3/1.
ويتوقع وصول وكيل أعمال اللاعب إلى جدة خلال الفترة المقبلة، للاجتماع مع إدارة الاتحاد لمناقشتها حول صيغة إنهاء العقد.