الهلال يطلب من البيرو عدم استدعاء كاريلو

تجري إدارة نادي الهلال اتصالات في الأيام القليلة الماضية مع الاتحاد البيروفي لكرة القدم من أجل السماح للمحترف الدولي أندري كاريلو بعدم الالتحاق بمعسكر منتخب بيرو في أيام الفيفا المقررة منتصف الشهر الحالي بسبب تزامنها مع مباراتي النهائي الآسيوي لفريق الهلال؛ حيث سيلتقي الأزرق نظيره أواراوا الياباني يومي 9 و24 من الشهر الحالي.
وخاطبت إدارة الهلال إدارة منتخب البيرو؛ حيث طلبت عدم استدعاء اللاعب كاريلو للمواجهة الودية الدولية المقررة أمام منتخب تشيلي في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) والتي تسبق لقاء الإياب لنهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال وأوراوا الياباني في اليابان بأربعة أيام حيث يجري الإياب القاري بتاريخ 24 من الشهر نفسه وينتظر الهلاليون رد إدارة منتخب البيرو على الطلب الرسمي. وفق “الشرق الأوسط”.
الجدير بالذكر أن الهلال سيقيم معسكرا تدريبيا في اليابان لمدة أسبوع يسبق لقاء الإياب وهناك رغبة هلالية بوجود جميع اللاعبين في هذا المعسكر.
وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن عن موافقة الفرنسي إيرڤي رينارد مدرب الأخضر على طلب نادي الهلال بالسماح للاعبيه الدوليين بالعودة إلى ناديهم بعد مباراة المنتخب مع أوزبكستان قبل نهائي دوري أبطال آسيا للحاق بالمعسكر.