نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > وزير إماراتي: تنسيق بين الرياض وأبوظبي لإصدار تأشيرة مشتركة.. والتطبيق في 2020
30/10/2019   7:01 ص

وزير إماراتي: تنسيق بين الرياض وأبوظبي لإصدار تأشيرة مشتركة.. والتطبيق في 2020

+ = -
937

كشف وزير الاقتصاد الإماراتي المهندس سلطان المنصوري، أن هناك تنسيقاً يجري حالياً بين السعودية والإمارات يهدف إلى إصدار تأشيرة مشتركة بين البلدين، تمكّن زائري الإمارات من زيارة المملكة والعكس.

ولفت المهندس المنصوري وفقاً لـ”الاقتصادية”، إلى أن مبادرة التأشيرة المشتركة بين البلدين تأتي في ظل الإجراءات الأخيرة التي أعلنت عنها المملكة بهدف تسهيل دخول السياح إليها، متوقعاً أن يتم تطبيقها خلال عام 2020م.

وأضاف الوزير الإماراتي أن هناك اجتماعات وجلسات نقاش مشتركة تجري حالياً بين مسؤولي البلدين بشأن هذا الأمر، مشيراً إلى أن المبادرة ستسهم في زيادة حجم الرحلات والتي ستستفيد منها الشركات الوطنية في البلدين، ما سينعش قطاع السياحة والفنادق.

وزير إماراتي: تنسيق بين الرياض وأبوظبي لإصدار تأشيرة مشتركة.. والتطبيق في 2020

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885071186.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.