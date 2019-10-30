وزير إماراتي: تنسيق بين الرياض وأبوظبي لإصدار تأشيرة مشتركة.. والتطبيق في 2020

كشف وزير الاقتصاد الإماراتي المهندس سلطان المنصوري، أن هناك تنسيقاً يجري حالياً بين السعودية والإمارات يهدف إلى إصدار تأشيرة مشتركة بين البلدين، تمكّن زائري الإمارات من زيارة المملكة والعكس.
ولفت المهندس المنصوري وفقاً لـ”الاقتصادية”، إلى أن مبادرة التأشيرة المشتركة بين البلدين تأتي في ظل الإجراءات الأخيرة التي أعلنت عنها المملكة بهدف تسهيل دخول السياح إليها، متوقعاً أن يتم تطبيقها خلال عام 2020م.
وأضاف الوزير الإماراتي أن هناك اجتماعات وجلسات نقاش مشتركة تجري حالياً بين مسؤولي البلدين بشأن هذا الأمر، مشيراً إلى أن المبادرة ستسهم في زيادة حجم الرحلات والتي ستستفيد منها الشركات الوطنية في البلدين، ما سينعش قطاع السياحة والفنادق.