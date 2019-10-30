نشر عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق مقطعي فيديو لسواحل سلطنة عمان، والتي غمرتها المياه؛ بسبب الأمواج العالية الناتجة عن إعصار “كيار”.

وأظهر مقطعا الفيديو غرق الشارع المطل على ساحل مطرح، وسقوط عدد من الأشخاص؛ بسبب قوة الأمواج الناتجة عن الإعصار.

وحذر الزعاق من الاقتراب من السواحل في حالة وجود الأعاصير؛ حيث قال عبر حسابه في “تويتر”: “لا تجازف بنفسك في حال الأعاصير، فالرياح تكون عاتية لا تستطيع الفكاك من قوتها، فالواجب اتباع تعليمات جهات الاختصاص”.

وفق “أخبار 24”.