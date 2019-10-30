نشر عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق مقطعي فيديو لسواحل سلطنة عمان، والتي غمرتها المياه؛ بسبب الأمواج العالية الناتجة عن إعصار “كيار”.
وأظهر مقطعا الفيديو غرق الشارع المطل على ساحل مطرح، وسقوط عدد من الأشخاص؛ بسبب قوة الأمواج الناتجة عن الإعصار.
وحذر الزعاق من الاقتراب من السواحل في حالة وجود الأعاصير؛ حيث قال عبر حسابه في “تويتر”: “لا تجازف بنفسك في حال الأعاصير، فالرياح تكون عاتية لا تستطيع الفكاك من قوتها، فالواجب اتباع تعليمات جهات الاختصاص”.
تنبيه :
لا تجازف بنفسك في حال الأعاصير
فالرياح تكون عاتية لا تستطيع الفكاك من قوتها
فالواجب اتباع تعليمات جهات الإختصاص
مقطع متداول عن أمواج #بحر_العرب من #كيار في سواحل #سلطنة_عمان pic.twitter.com/bMa414GxUU
— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) October 29, 2019
تنبيه :
لا تقترب من السواحل في حال الأعاصير
مقطع متداول من أمواج #اعصار_كيار في سواحل مطرح في #سلطنة_عمان pic.twitter.com/Nw56mbNS2q
— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) October 29, 2019
وفق “أخبار 24”.