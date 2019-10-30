“الخثلان” يوضح حكم صلاة الاستسقاء في البيوت وهل يجوز للنساء أداؤها

أكد الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور سعد الخثلان، أن صلاة الاستسقاء لا تكون في البيوت ويجوز للنساء أن يؤدين الصلاة مع الرجال في المساجد والمصليات.
وقال الشيخ الخثلان في لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إنه لو فات الرجل صلاة الاستسقاء وحضر وقت الخطبة، فلا بأس أن يصليها ويشهد الخطبة ويؤمن على دعاء الخطيب ويدعو كذلك بعد الخطبة.
وأضاف أنه يجوز للنساء أن يذهبن إلى المسجد لأداء صلاة الاستسقاء مثل الرجال، أما إقامتهن الصلاة في البيوت فهو غير مشروع، لكن لا بأس لهن بالدعاء بنزول المطر.وفق “أخبار 24”.
يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد دعا لأداء صلاة الاستسقاء غداً (الخميس)، تأسياً بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.