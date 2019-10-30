شاهد.. مخترع البدلة الطائرة يحلق بها من أمام مقر انعقاد مبادرة مستقبل الاستثمار

حلّق البريطاني ريتشارد براوننج، مخترع البدلة النفاثة الطائرة أمام مقر انعقاد مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، مستخدماً اختراعه بحضور عدد من قادة الدول.
وأظهر مقطع فيديو نشرته “الاقتصادية”، براوننج في مرحلتي الإقلاع والهبوط باستخدام بدلته أمام عدد من قادة الدول بفندق الريتز كارلتون، الذي شهد انعقاد المبادرة.
يذكر أن المخترع البريطاني قد دخل قبل سنوات موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، بعدما سجل رقماً قياسياً في التحليق لإنسان بمحرك، وذلك فوق بحيرة في مدينة ريانينج بإنجلترا.
#فيديو لمرحلتي الإقلاع والهبوط من تجربة الطيران التي قام بها البريطاني ريتشارد براوننغ أثناء انعقاد #مبادرة_مستقبل_الاستثمار pic.twitter.com/6Aq0xtxURf
— صحيفة الاقتصادية (@aleqtisadiah) October 29, 2019