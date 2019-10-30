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أخبار محلية > شاهد.. مخترع البدلة الطائرة يحلق بها من أمام مقر انعقاد مبادرة مستقبل الاستثمار
30/10/2019   6:58 ص

شاهد.. مخترع البدلة الطائرة يحلق بها من أمام مقر انعقاد مبادرة مستقبل الاستثمار

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حلّق البريطاني ريتشارد براوننج، مخترع البدلة النفاثة الطائرة أمام مقر انعقاد مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، مستخدماً اختراعه بحضور عدد من قادة الدول.

وأظهر مقطع فيديو نشرته “الاقتصادية”، براوننج في مرحلتي الإقلاع والهبوط باستخدام بدلته أمام عدد من قادة الدول بفندق الريتز كارلتون، الذي شهد انعقاد المبادرة.

يذكر أن المخترع البريطاني قد دخل قبل سنوات موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، بعدما سجل رقماً قياسياً في التحليق لإنسان بمحرك، وذلك فوق بحيرة في مدينة ريانينج بإنجلترا.

شاهد.. مخترع البدلة الطائرة يحلق بها من أمام مقر انعقاد مبادرة مستقبل الاستثمار

أخبار محلية
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