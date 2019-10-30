الليلة انطلاق بطولة اسباير على كأس الاعلامي سعود الضحوك

تنطلق اليوم الاربعاء منافسات بطولة اسباير الاولى بالخرج على كأس الاعلامي الأستاذ سعود الضحوك والتي ستجمع مباراتها الافتتاحية فريقا (اسباير) و (ريفربول) بعد صلاة العشاء مباشرة على ملعب (الاستاذ عبدالله العامر) بمجمع ملاعب اسباير .
كانت القرعة قد أجريت بحضور صاحب كأس البطولة الاعلامي الاستاذ سعود الضحوك والمشرف العام على المجمع الاستاذ سلطان بن مرداس الدوسري ورئيس اللجنة المنظمة الاستاذ عبدالله العامر ومساعديه الاستاذ حمد بن صالح العامر وعبدالاله الحويطان ، وممثلي الفرق العشر بالبطولة .
اطلع الجميع على شروط البطولة ثم اجريت القرعة والتي تقام على مجموعتين تضم كل مجموعة 5 فرق على ملعب سباعيات بحكم واحد وتغير مفتوح للاعبين .
البطولة والتي اعتبرها البعض الأكبر دعما ومساهمة قد ضمت عددا من المساهمات والجوائز والدعم المادي كما يلي :
قدم الاستاذ سعود الضحوك كأس البطولة والميداليات الذهبية والفضية ، كما قدم الكابتن راشد الودعاني جائزة افضل لاعب ومبلغ مالي باسم الكابتن ماجد الطفيل ، وجائزة افضل حارس ومبلغ مالي باسم الكابتن سعيد النصير – يرحمه الله – وجائزة هداف البطولة ومبلغ مالي باسم الكابتن محمد البيصي وجائزة الفريق المثالي ومبلغ مالي باسم الكابتن الدولي شايع النفيسة .
كما قدم كلا من الاستاذ ابراهيم الدواس والمهندس سعد الزهراني والاستاذ عبدالعزيز الروقي والكابتن عبدالله المالكي والاستاذ سلطان العنزي مبلغا ماليا دعما للبطولة .
وقدم ايضا فريق أولمبي اليمامة جائزة افضل مدرب باسم الكابتن خالد الحميد وجائزة افضل اداري باسم الاستاذ عبدالرحمن العامر ، فيما قدم فريق الانتر بالخرج جائزة افضل دفاع باسم الكابتن خالد الفرحان ، وقدم الكابتن صالح العبلان جائزة افضل لاعب وسط ، وقدم الكابتن غصاب العتيبي جائزة افضل لاعب واعد ، وقدم الكابتن صالح العسرج جوائز للحكام ، واختتمت ادارة اسباير الجوائز بتقديم جائزة لافضل لاعب كل مباراة باسم المرحوم باذن الله (عبدالرحمن العنزي – ابو ريان) .