أعلنت الهيئة العامة للاستثمار اليوم الثلاثاء، عن توقيع 23 اتفاقية بقيمة إجمالية تبلغ 15 مليار دولار، وذلك ضمن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار التي بدأت أعمالها في فندق الريتز-كارلتون بالرياض.
وتضمّنت الاتفاقيات عددًا من النشاطات الاستثمارية في مختلف القطاعات الاستراتيجية، من أبرزها قطاعات: “الطاقة والمياه والدواء والخدمات اللوجستية والبتروكيماويات والتقنية وريادة الأعمال”.
وتزامناً مع المبادرة، أعلنت الهيئة في تقريرها للربع الثالث أن عدد الرخص الصادرة للاستثمار الأجنبي بلغ 251 رخصة، بزيادة نسبتها 30% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.
وذكرت الهيئة أن عدد تراخيص الاستثمار الأجنبي حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري بلغ 809 تراخيص، شملت مشاريع مشتركة مع مستثمرين محليين، مسجّلةً بذلك أكبر عدد للتراخيص السنوية منذ عام 2010.
وفق “أخبار 24”.