تناول المحامي والمستشار الشرعي عبدالله آل معيوف مسألة إباحة التعارف قبل الزواج، حيث أكّد أنه مباح ما لم يتم تجاوز المحاذير الشرعية كالخلوة واللباس غير المحتشم والكلام الفاحش والخضوع في القول.
وعلّق آل معيوف في لقاءٍ له في برنامج ياهلا على قناة “خليجية” اليوم الثلاثاء، قائلاً: “اليوم لا يحتاج الرجل إلى جلسة تعارف خاصة مع زميلته في العمل، وإذا توسعنا في قاعدة سد الذرائع فلن نُبقي للناس في هذه الدنيا شيئا”.
كما ذكر حدود التعارف المسموح بها شرعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ فلا حرج في سماع صوت المرأة لأنه ليس بعورة، ويجوز خطبة المرأة من نفسها بعد التعرّف عليها، وهو الأصل، وليس شرطاً أن يخطبها من وليها.
المحامي والمستشار الشرعي #عبدالله_آل_معيوف
التعارف قبل الزواج مباح ما لم يتم تجاوز هذه المحاذير الشرعية.. وإذا توسعنا في قاعدة “سد الذرائع” فلن نُبقِ للناس في هذه الدنيا شيئا..@al_maeyuf#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/fVA2ZMKggv
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩
المحامي والمستشار الشرعي #عبدالله_آل_معيوف
هذه هي حدود “التعارف” المسموح به شرعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي..@al_maeyuf#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/SoLvJlerIq
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩
حسب “أخبار 24”.