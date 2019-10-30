تناول المحامي والمستشار الشرعي عبدالله آل معيوف مسألة إباحة التعارف قبل الزواج، حيث أكّد أنه مباح ما لم يتم تجاوز المحاذير الشرعية كالخلوة واللباس غير المحتشم والكلام الفاحش والخضوع في القول.

وعلّق آل معيوف في لقاءٍ له في برنامج ياهلا على قناة “خليجية” اليوم الثلاثاء، قائلاً: “اليوم لا يحتاج الرجل إلى جلسة تعارف خاصة مع زميلته في العمل، وإذا توسعنا في قاعدة سد الذرائع فلن نُبقي للناس في هذه الدنيا شيئا”.

كما ذكر حدود التعارف المسموح بها شرعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ فلا حرج في سماع صوت المرأة لأنه ليس بعورة، ويجوز خطبة المرأة من نفسها بعد التعرّف عليها، وهو الأصل، وليس شرطاً أن يخطبها من وليها.

 

حسب “أخبار 24”.