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أخبار محلية > فيديو جديد يظهر حقيقة ما حدث قبل سقوط المهرج على يد شاب وهو يقدم عرضاً في موسم الرياض
30/10/2019   12:36 ص

فيديو جديد يظهر حقيقة ما حدث قبل سقوط المهرج على يد شاب وهو يقدم عرضاً في موسم الرياض

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نشرت إحدى الزائرات لفعاليات موسم الرياض، فيديو يكشف ما حدث بين المهرج والشاب الذي توعده تركي آل الشيخ باتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه جراء الاعتداء الذي قام به، مؤكدة أنه كان مزاحاً ولم يقصد ايذاءه.

وأظهر الفيديو تبادل المزح بين الشاب والمهرج وسط إعجاب الحاضرين والذي انتهى بسقوطه على الأرض، وعلقت الفتاة على المشهد بقولها: “أنا كنت حاضرة الموقف، وأتوقع كان ما يقصد أبداً، واعتذر، وساعده عشان يوقف وفي البداية كانت مزح من الطرفين”.

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، توعّد باتخاذ الإجراءات النظامية ضد شاب قام بالاعتداء على أحد المهرجين وهو يقدم عروضاً في إحدى الساحات التابعة لمنطقة لفعاليات موسم الرياض. وفق “أخبار 24”.

 

فيديو جديد يظهر حقيقة ما حدث قبل سقوط المهرج على يد شاب وهو يقدم عرضاً في موسم الرياض

أخبار محلية
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