شارك الروبوت Pepper الشهير في استقبال وإرشاد ضيوف حفل فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار، والتي بدأت أعمالها اليوم الثلاثاء في فندق ريتز- كارلتون بالرياض.
وأظهرت صور جانباً من مهام الروبوت الذكي في المبادرة التي تُعد منصة تواصل عالمية بين المستثمرين والمبتكرين.
وكانت شركة Softbank للاتصالات قد كشفت عن الروبوت Pepper في يونيو 2014، حيث يتمكّن الروبوت من قراءة العواطف وتعبيرات الوجه وترجمتها والتعامل معها، إضافةً إلى العديد من المزايا الأخرى.
وتهدف المبادرة في عامها الثالث إلى استغلال الفرص الاستثمارية لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتمكين الابتكار وتفعيل التقنيات المتقدمة، بالإضافة إلى استكشاف ومعالجة التحديات العالمية.
وفق “أخبار 24”.