وزير التعليم يوضح مزايا نظام الجامعات الجديد

كشف وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ عن مزايا نظام الجامعات الجديد الذي سيبدأ تطبيقه تدريجياً على 3 جامعات كمرحلة أولى، ومنحها مدة انتقالية لمدة سنة ابتداءً من تاريخ نفاذ النظام.
ويسمح النظام بافتتاح فروع للجامعات الأجنبية داخل المملكة وفق ضوابط محددة؛ لزيادة التنافسية في رفع كفاءة منظومة التعليم الجامعي، والذي يمتاز بتحقيق الاستقلالية المنضبطة للجامعات وفق السياسة العامة التي تقرها الدولة.
كما يسمح بإنشاء مجلس لشؤون الجامعات بعضوية عدد من الجهات الحكومية وممثلين عن القطاع الخاص، ومجلس للأمناء في كل جامعة ومجالس استشارية دولية، مستهدفاً تفعيل موارد الجامعة الذاتية.
ويمكّن نظام الجامعات الجديد الأوقاف والشركات بعد إنشائها وتأسيسها من إقرار تخصصاتها وبرامجها، واختيار قياداتها وتجويد مخرجاتها بما يستجيب لاحتياجات سوق العمل، إلى جانب خلق فرص وظيفية للمواطنين. وفق “أخبار 24”.
وكان مجلس الوزراء قد أقرّ – خلال جلسته المنعقدة اليوم (الثلاثاء) – الموافقة على نظام الجامعات الجديد.
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وزير التعليم: #النظام_الجديد_للجامعات يعكس تطلعات القيادة الرشيدة نحو تحقيق التمكين والتميّز والجودة للجامعات، والمساهمة في العملية التعليمية والبحثية، بما ينسجم مع رؤية المملكة ٢٠٣٠. pic.twitter.com/Oc6KZJ1QV0
— وزارة التعليم – جامعي (@mohe_sa) ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩