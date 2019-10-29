تواصل وزارة البيئة والزراعة والمياه مبادرتها للتشجير خلال الموسم الزراعي الحالي، بإطلاق حملة تشجير بالمنطقة الشرقية، تهدف لزراعة 525 ألف شجرة، ضمن المرحلة الأولى لمبادرة التشجير خلال الموسم الزراعي الحالي.
وتستهدف الوزارة في المرحلة الأولى للحملة بالشرقية، الممتدة من أكتوبر إلى نوفمبر 2019؛ زراعة 34 ألف شجرة، تشمل زراعة 1000 شجرة في محطة المياه المعالجة بالدمام، و2000 شتلة في مسيج وادي فليج في حفر الباطن، و1000 شتلة في قرية العليا، و30 ألف شتلة في منتزه الأحساء الوطني.
وستتواصل الحملة وأعمال التشجير بالتنسيق والاتفاق مع عدد من الجهات، لزراعة نحو 491 ألف شتلة، منها 123 ألف شتلة في الظهران، و118 ألف شتلة في بقيق، و150 ألف شتلة في الدمام وضواحيها، و50 ألف شتلة في الأحساء، و40 ألف شتلة في حفر الباطن، و10 آلاف شتلة في الجبيل.
وفق “أخبار 24”.