“الأرصاد” تتوقع انخفاض تصنيف إعصار “كيار” إلى الدرجة الثالثة خلال الـ24 ساعة القادمة

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن الحالة المدارية لإعصار “كيار” في بحر العرب؛ لا تزال إعصاراً مدارياً من الدرجة الرابعة، مشيرةً إلى عدم تأثيره على أجواء المملكة حتى الآن.
وأشارت الهيئة إلى أن الإعصار، الذي يقع عند خط عرض (19,2) درجة شمالًا، وخط طول (63,4) درجة شرقًا، تُقدر سرعة الرياح حول مركزه بـ(120– 125) عقدة، أي ما يعادل (220- 230 كم/ س)، ويتحرك باتجاه الشمال الغربي إلى الغربي داخل بحر العرب بسرعة 6 عُقَد.
وتوقعت الهيئة أن ينخفض تصنيف الإعصار إلى (إعصار مداري من الدرجة الثالثة) خلال الـ24 ساعة القادمة، مصحوباً بتأثيرات غير مباشرة على سواحل سلطنة عمان واليمن وخليج عدن بهطول أمطار وارتفاع في الأمواج.حسب “أخبار 24”.