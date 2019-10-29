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أخبار محلية > “الداخلية” تنفذ حكم القتل تعزيراً في أردنييَن بمنطقة تبوك
29/10/2019   6:20 م

“الداخلية” تنفذ حكم القتل تعزيراً في أردنييَن بمنطقة تبوك

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نفذت وزارة الداخلية في منطقة تبوك اليوم (الثلاثاء)، حكم القتل تعزيراً بمهربي حبوب الإمفيتامين المحظورة.

وأوضحت الوزارة أن سلطات الأمن ألقت القبض على كل من: محمد علي عبد العبابسة، ومعن أحمد محمد الفساطلة، أردنيي الجنسية، عند قيامهما بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، حيث أسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بما نسب لهما.

وأضافت أن المذكورين أحيلا إلى المحكمة، التي أصدرت بحقهما صكاً بثبوت ما نُسب إليهما، والحكم بقتلهما تعزيراً، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه.وفق “أخبار 24”.

“الداخلية” تنفذ حكم القتل تعزيراً في أردنييَن بمنطقة تبوك

أخبار محلية
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