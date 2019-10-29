“الصحة” تتجه للسماح لأطبائها بالعمل بنظام الدوام الجزئي بالمنشآت الصحية الأهلية

كشف وكيل وزارة الصحة المساعد لتنمية الاستثمار الصحي، الدكتور فياض الدندشي، أن الوزارة أعدت دراسة توصي بالسماح لأطبائها بالعمل بنظام الدوام الجزئي في القطاع الأهلي.
وأضاف الدكتور الدندشي، وفقاً لـ”مكة”، أن الدراسة رُفعت إلى المجلس الصحي السعودي، تمهيداً لرفعها للمقام السامي للموافقة عليها.
وعلى صعيد مختلف، أوضح الدندشي أن الوزارة ستطلق قريباً اللائحة التنفيذية المحدثة، والتي تضمن السماح بمسمى “مساعد صحي” في العيادات الخارجية والمجمعات الطبية الأهلية.
كما ذكر أن “الصحة” صممت برامج تدريبية لحملة شهادات كليات العلوم الصحية، بهدف توظيف الخريجين والخريجات في القطاع الصحي الأهلي، الذي تتوافر فيه بين (10 – 12) ألف وظيفة.