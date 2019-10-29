لأول مرة.. سعودية عضوًا في هيئة تحكيم نزاع تجاري

اختُيرت المحامية رباب أحمد المعبي لعضوية هيئة تحكيمية بالمركز السعودي للتحكيم التجاري، كأول امرأة سعودية تنال عضوية هيئة تحكيمية، وذلك بعد صدور قرار من محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة بتأييد اختيارها عضواً محكماً.
وشاركت المحامية المعبي، عضواً معتمداً في هيئة تحكيمية لفض النزاع التجاري بين شركتين في جدة، ووفقاً لـ”عكاظ” فقد تداولت الهيئة الدعوى في عدة جلسات وأصدرت الحكم فيها بين الطرفين المتنازعين.
وتقول السيرة الذاتية للمعبي، إنها حاصلة على ماجستير القانون التجاري، ورئيسة مجلس مجموعة أكاديمية للتدريب الشامل والاستشارات، واختُيرت منذ 2014 سفيرة للنوايا الحسنة والعلاقات الدبلوماسية من قِبل بعثة السلام والعلاقات الدبلوماسية التابعة للمجلس الدولي لحقوق الإنسان والتحكيم والدراسات السياسية.
كما تتولى رئاسة هيئة المرأة بالمجلس الدولي للعالم الإسلامي، وحاصلة على عددٍ من الأوسمة وجوائز التميز الدولية.