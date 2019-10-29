انطلقت صباح اليوم (الثلاثاء)، أعمال الدورة الثالثة من مبادرة مستقبل الاستثمار 2019، المنعقدة في مدينة الرياض على مدى ثلاثة أيام.
ويشارك في الدورة الثالثة قرابة 300 متحدث من الشخصيات العالمية المرموقة، ومن صناع القرار، ومستثمرين، وخبراء، يمثلون أكثر من 30 دولة، من أبرزهم رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، ورئيس البرازيل جايير بولسونارو، وملك الأردن عبدالله الثاني.
ويعد موضوع المبادرة الرئيسي “ما هو مستقبل عالم الأعمال؟”، حيث تركز الفعالية على ثلاثة محاور رئيسية:
* مستقبل مستدام: استكشاف نماذج جديدة للابتكار والاستثمار تسهم في تعزيز العوائد المالية وتدعم الاستدامة في جوانب الحياة.
* التقنية لمصلحة الجميع: وضع السياسات التنظيمية والتجارية لتوجيه النمو المستقبلي في قطاع التقنية.
* مجتمع متقدم: تأسيس الأنظمة وتبني الثقافة التي تسهم في تشجيع أفضل الممارسات البشرية في عصر الآلات.
كما تستضيف المبادرة ثلاث قمم، تتناول تأثير التغييرات في الجوانب التجارية والترفيهية والمجتمعية وانعكاسها على دفع عجلة الابتكار وإيجاد الفرص الاستثمارية، وهي:
* العمل الشامل: كيف تعمل التغيرات في التكنولوجيا والديموغرافيا، ونماذج الأعمال في طبيعة العمل.
* الترفيه التفاعلي: كيف يؤثر الابتكار والعولمة وسلوك المستهلكين على الرياضة والترفيه والاستجمام.
* الترابط المجتمعي: سعي الحكومات حول العالم إلى تضمين الأنظمة الذكية، ووسائل التنقل المتقدمة، والنماذج التعليمية الجديدة، وكذلك زيادة التوعية الثقافية في المدن والمجتمعات.
وفق “أخبار 24”.