النصر يضاعف المكافآت بعد الفوز على الهلال

قررت إدارة النصر مضاعفة المكافأة المالية للفريق الأول لكرة القدم بعد الفوز الذي حققه على الغريم التقليدي الهلال في الجولة الثامنة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان أول من أمس بهدفي النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، إذ سيتم تقديم المكافأة وهي عبارة عن 50 ألف ريال لكل لاعب شاملة الأجهزة الفنية والإدارية.
وجاءت مضاعفة المكافأة من رئيس النادي صفوان السويكت والمشرف العام على الفريق عبدالرحمن الحلافي، وذلك تقديراً للمستوى الفني الكبير الذي قدمه الفريق في مواجهته أمام الهلال، ودعماً للفريق في مبارياته المقبلة بالدوري، في الوقت الذي منح الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي فيتوريا منح اللاعبين إجازة أمس (الاثنين) على أن يعاود الفريق تدريباته اليوم (الثلاثاء) على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود في مقر النادي، وذلك للدخول في التحضيرات الفنية الإعدادية لمباراة أبها (السبت) المقبل في الجولة التاسعة من منافسات الدوري والمقرر لها إقامتها على ملعب الأمير فيصل بن بالملز، فيما ينتظر أن يدخل المحترف النيجيري أحمد موسى التدريبات الجماعية مع بقية اللاعبين اليوم بعد نهاية البرنامج اللياقي والتأهيلي الذي خضع له طيلة الأسبوعين الماضية عقب شفائه من الإصابة التي غيبته منذ لقاء الفتح الماضي. وطمأن الجهاز الإداري للفريق على الوضع الطبي للاعب عبدالرحمن العبيد بعد تعرضه للإصابة في مباراة الهلال والتي لم يستطع إكمال المباراة في الشوط الثاني، وأشارت المصادر على أن إصابته تعد شداً بسيطاً وخفيفاً لن تمنعه من المشاركة في مباراة أبها. وفق “الرياض”.