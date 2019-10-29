اليوم.. موقف دا كوستا يتحدد

يخضع المغربي مروان دا كوستا، مدافع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، إلى فحوصات طبية، ظهر اليوم، لتحديد مدى إمكانية مشاركته بعد غد في ديربي جدة أمام الأهلي، حسبما أوضحت لـ “الرياضية” مصادر خاصة.
ويشكو دا كوستا من آلام في مفصل القدم اليسرى بعد التحامه مع مواطنه عبد العالي المحمدي، حارس مرمى أبها، أثناء لعبة مشتركة بينهما قبل دقائق من نهاية مباراة فريقيهما أمس الأول، ضمن الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
واضطر المدافع البالغ 33 عامًا، إلى استكمال ما تبقى من المباراة على الرغم من الإصابة، بعدما استنفد فريقه التغييرات الثلاثة.
وغاب دا كوستا عن تدريبات الاتحاد أمس بسبب تلك الإصابة.