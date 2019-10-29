الأهلي يرفض مناصفة مدرجات الجوهرة

علمت «الوطن» أن إدارة النادي الأهلي رفضت فكرة تقسيم مدرجات إستاد الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية خلال مواجهة الديربي، الذي سيجمع قطبي جدة، الأهلي والاتحاد، بعد غد، إلى مناصفة بين جماهير الناديين، وذلك بعد أن طلبت إدارة نادي الاتحاد تقسيم المدرجات بالتساوي كما جرت العادة في السنوات الماضية، لكن إدارة الأهلي رفضت الأمر، وطالبت بحقها النظامي في حصول جماهير ناديها -كون المباراة تعد على ملعبها- على نسبة 70 % من سعة المدرجات، مقابل 30 % لجماهير الاتحاد، كما حدث في الموسم الماضي، عقب أن طلبت إدارة الاتحاد كامل حصتها في حينها، وبناء عليه وصلت موافقة رسمية من الاتحاد السعودي لكرة القدم لإدارتي الناديين على اعتماد الأمر، مما جعل إدارة الأهلي تتخذ نفس الإجراء في الدور الثاني، وفي لقاء الخميس.
ميدانيا، عاود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته بعد الراحة التي منحها مدرب الفريق، السويسري، كريستان جروس للاعبيه، لمدة يوم واحد، بعد أن خسر الفريق لقاءه الأخير أمام الحزم 2/1، واجتمع المدرب السويسري باللاعبين وناقشهم في الأخطاء التي حدثت في اللقاء السابق، وأكد لهم أنه لا بد من التدريب جيداً لكي يتم تجاوزهم قبل لقاء الاتحاد.