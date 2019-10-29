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اخبار رياضية > شاهد.. أول تعليق لـ “سعود الصرامي” بعد تعيينه مدير المركز الإعلامي لنادي النصر!
29/10/2019   12:53 م

شاهد.. أول تعليق لـ “سعود الصرامي” بعد تعيينه مدير المركز الإعلامي لنادي النصر!

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قال مدير المركز الإعلامي لنادي النصر سعود الصرامي أن هذا المنصب لا يحتاج الظهور الإعلامي كثيرا لانه لا ينسجم مع خبراته في السنوات الطويلة في هذا المجال.

وأضاف الصرامي خلال حديثه في برنامج الديوانية المذاع على قناة الرياضية السعودية ،قائلاً: أنا مؤمن بأن السوشيل ميديا أقوى ولذلك وجهت المركز الإعلامي لأن تكون حسابات نادي النصر تصنع الحدث.

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. أول تعليق لـ “سعود الصرامي” بعد تعيينه مدير المركز الإعلامي لنادي النصر!

اخبار رياضية
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