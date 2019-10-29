شاهد.. أول تعليق لـ “سعود الصرامي” بعد تعيينه مدير المركز الإعلامي لنادي النصر!

قال مدير المركز الإعلامي لنادي النصر سعود الصرامي أن هذا المنصب لا يحتاج الظهور الإعلامي كثيرا لانه لا ينسجم مع خبراته في السنوات الطويلة في هذا المجال.
وأضاف الصرامي خلال حديثه في برنامج الديوانية المذاع على قناة الرياضية السعودية ،قائلاً: أنا مؤمن بأن السوشيل ميديا أقوى ولذلك وجهت المركز الإعلامي لأن تكون حسابات نادي النصر تصنع الحدث.
سعود الصرامي:
الناس تعتقد بأني سأظهر كثيرًا في هذا المنصب .. وهذا غير صحيح .. أنا مؤمن بأن السوشل ميديا أقوى ولذلك وجهت المركز الإعلامي لأن تكون حسابات نادي #النصر تصنع الحدث. pic.twitter.com/wdEhqhIRgt
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 28, 2019
وفق “أخبار 24”.