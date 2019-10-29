آل الشيخ: الأهلي لا يقف على أحد.. ولهذا توقفت عن دعم الزمالك

أكد تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، أن النادي الأهلي المصري لا يقف على أي شخص أو حساب ولا يحتاج إلى دعم مثلما يردد البعض موضحاً أن الأحمر كبير سواء به أو بدونه.
وقال آل الشيخ في تصريحات تلفزيونية إنه لا ينتظر رد فعل من إدارة النادي الأهلي حول مبادرته بإعلان تنازله عن القضايا ضدها وأيضاً إعلان دعمه لكيان القلعة الحمراء كمشجع ومحب.
وأشار إلى أن آل الشيخ حين يفعل شيئاً يقوم بما يمليه عليه ضميره ولا ينتظر شيئاً من أحد على الإطلاق مؤكداً أنه يتابع الحالة الصحية لمحمود الخطيب رئيس الأهلي وجاهز لدعمه في رحلة علاجه كصديق وأخ وليس منة أو فضلاً.
وأضاف: “الخطيب يستحق الزيارة في منزله لكن ظروف ارتباطي بموسم الرياض وعملي المتواصل تمنعني من القيام بهذه الخطوة ولكن على كل حال أعلنت موقفي وتنازلي عن أي قضايا وخلافات في السابق لأنها أصبحت جزءاً من الماضي ولن تمنعني من دعم الكيان الذي أحبه”. وفق “كووورة”.
وأوضح أنه لا يقصد شخصاً محدداً بالرسائل التي تحدث فيها عن من يصطاد في الماء العكر لإفساد علاقته بالنادي الأهلي، مؤكداً أنه تحدث عمن يحاولون إفساد العلاقة بصفة عامة واستخدام اسمه فيما الإساءة للنادي.
دعم الزمالك
وعن توقف دعمه لنادي الزمالك، قال آل الشيخ: “هذا أمر طبيعي لأنني تركت الاتحاد العربي لكرة القدم وخرجت من الأوساط الكروية المصرية بعد الرحيل عن بيراميدز وتركيزي كله ينصب على عملي كوزير ومشروعي الخاص بنادي ألميريا الإسباني”.
وأضاف:” إذا دعمت فريقاً فسيكون بالطبع للفريق الذي أحبه وأشجعه وهو أمر أعلنته في أكثر من مناسبة”.