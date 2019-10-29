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أخبار محلية > رئيس “الإحصاء”: المملكة الثانية عالمياً في النمو السكاني وعدد المواليد خلال عام بلغ 434 ألفاً
29/10/2019   8:28 ص

رئيس “الإحصاء”: المملكة الثانية عالمياً في النمو السكاني وعدد المواليد خلال عام بلغ 434 ألفاً

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كشف رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد التخيفي عن إجمالي عدد السكان الحاليين ونسبة المواطنين منهم، مبيناً أن نسبة النمو السكاني في المملكة مرتفعة جداً، وأوضح أسباب التباين في الإحصاءات السكانية خلال الأعوام الماضية.

وقال الدكتور التخيفي خلال لقائه ببرنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، إن إجمالي سكان المملكة يبلغ 34 مليوناً و218 ألف نسمة، وعدد السعوديين منهم نحو 22 مليوناً بنسبة تبلغ 61%، مضيفاً أن الشباب الذين أعمارهم مما بين 15 إلى 34 عاماً يشكّلون نحو 36 % من إجمالي عدد المواطنين.

وأكد التخيفي أن معدل السكان في المملكة مرتفع جداً؛ حيث يبلغ 2.4، وترتيب المملكة الثاني عالمياً في النمو بعد نيجيريا، والأول بين دول العشرين في نسبة الشباب، مشيراً إلى أن عدد المواليد السعوديين خلال عام بلغ 434 ألف مولود. وفق “أخبار 24”.

وعن أسباب التباين الواضح في التعدادات السكانية خلال الأعوام الماضية، أوضح أن التعداد كان يتم في السابق عن طريق المسح دون الاعتماد على سجلات، وقد يدّعي شخص أنه مواطن وهو ليس كذلك ويتم تسجيله على أنه سعودي، لافتاً إلى أن هذا الأمر سينتهي بحلول عام 2020.

 

رئيس “الإحصاء”: المملكة الثانية عالمياً في النمو السكاني وعدد المواليد خلال عام بلغ 434 ألفاً

أخبار محلية
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