رئيس “الإحصاء”: المملكة الثانية عالمياً في النمو السكاني وعدد المواليد خلال عام بلغ 434 ألفاً

كشف رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد التخيفي عن إجمالي عدد السكان الحاليين ونسبة المواطنين منهم، مبيناً أن نسبة النمو السكاني في المملكة مرتفعة جداً، وأوضح أسباب التباين في الإحصاءات السكانية خلال الأعوام الماضية.
وقال الدكتور التخيفي خلال لقائه ببرنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، إن إجمالي سكان المملكة يبلغ 34 مليوناً و218 ألف نسمة، وعدد السعوديين منهم نحو 22 مليوناً بنسبة تبلغ 61%، مضيفاً أن الشباب الذين أعمارهم مما بين 15 إلى 34 عاماً يشكّلون نحو 36 % من إجمالي عدد المواطنين.
وأكد التخيفي أن معدل السكان في المملكة مرتفع جداً؛ حيث يبلغ 2.4، وترتيب المملكة الثاني عالمياً في النمو بعد نيجيريا، والأول بين دول العشرين في نسبة الشباب، مشيراً إلى أن عدد المواليد السعوديين خلال عام بلغ 434 ألف مولود. وفق “أخبار 24”.
وعن أسباب التباين الواضح في التعدادات السكانية خلال الأعوام الماضية، أوضح أن التعداد كان يتم في السابق عن طريق المسح دون الاعتماد على سجلات، وقد يدّعي شخص أنه مواطن وهو ليس كذلك ويتم تسجيله على أنه سعودي، لافتاً إلى أن هذا الأمر سينتهي بحلول عام 2020.
معالي د. #فهد_التخيفي:
– جاهزين لعام 2020 ولنا سنتين نرتب له، ويبدأ في 17 مارس..
– إجمالي سكان المملكة 34.2 مليون، نسبة السعوديين منهم 61%.
– معدل النمو السكاني لدينا مرتفع جدا، ونحن رقم 2 في العالم بعد نيجيريا!
– 434 ألف مولود سعودي خلال سنة.#رئيس_الإحصاء_في_الصورة@altekhaifi pic.twitter.com/GCci6lio1P
— في الصورة (@Fealsora) October 28, 2019