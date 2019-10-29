أظهر مقطع فيديو متداول حجم الأضرار التي لحقت بالمنزل الذي اخترقت جداره سيارة مسرعة في حي الصفا بجدة أمس (الإثنين)، ولم ينتج عنه وقوع إصـابات.
وبيّن الفيديو تضرر جزء كبير من أثاث غرفة المجلس التي اقتحمت السيارة جدارها، والفوضى التي عمّت المكان؛ نتيجة تناثر أجزاء الجدار المدمر داخل الغرفة.
وكانت مصادر قد ذكرت أن سبب الحـادث هو انحراف سيارة مسرعة واصطدامها بأخرى متوقفة، قبل أن تقفز السيارة المسرعة من شدة الاصطدام وتقتحم الجدار، وباشرت الجهات المختصة الموقع لاستكمال الإجراءات النظامية.
وفق “أخبار 24”.