مؤسسة النقد: القروض العقارية الجديدة للأفراد تسجل نمواً قياسياً بـ 17 ألف عقد

سجّلت القروض العقارية الجديدة للأفراد نمواً قياسياً بـ 16.816 عقداً بنسبة 353% حتى سبتمبر الماضي، وذلك بحسب النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” اليوم الإثنين.
وسجّل حجم التمويل في الربع الثالث من العام الحالي “سبتمبر” نموّاً بنسبة 249% على أساس سنوي، بقيمة 7.125 مليار ريال، بزيادة بأكثر من 5 مليارات عن سبتمبر 2018، فيما سجّلت القروض السكنية الجديدة نمواً بنحو 37%.
وحقّقت القروض العقارية قفزات كبيرة تجاوزت 3 أضعاف ما حُقق العام الماضي، فقد بلغ إجمالي عقود التمويل السكني للأفراد خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 31 ألفاً و462 عقداً، بنمو أكثر من 221%.وفق “أخبار 24”.