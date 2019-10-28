“الخطوط السعودية” تعلن عن تشغيل رحلات إلى “أثينا” عبر الصالة الجديدة بمطار جدة

بدأت الخطوط السعودية اعتباراً من اليوم (الإثنين)، تشغيل رحلات القدوم والمغادرة بين جدة وأثينا عبر الصالة الجديدة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.
ويشهد الأسبوع القادم انتقال رحلات 6 وجهات دولية في قارة أوروبا للصالة الجديدة، ليرتفع عدد الوجهات الدولية التي يتم تشغيل رحلاتها حالياً إلى 8 وجهات دولية إلى جانب 21 وجهة داخلية.
وتضم صالة “السعودية” في المطار الجديد 64 منصة لخدمة الضيوف و 32 جهازا للخدمة الذاتية، كما تستقبل أحدث صالات الفرسان ضيوفها على درجتي “الأعمال” و”الأولى” وأعضاء برنامج الفرسان الذهبي والفضي.وفق “أخبار 24”.