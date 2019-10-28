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أخبار محلية > مدير مرور حفر الباطن: الحركة المرورية في المحافظة تسير بشكل طبيعي
28/10/2019   10:02 م

مدير مرور حفر الباطن: الحركة المرورية في المحافظة تسير بشكل طبيعي

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صرّح مدير مرور محافظة حفر الباطن، ظافر الشهري، بأن الحركة المرورية في المحافظة تسير بشكل طبيعي، وذلك تزامناً مع ما تعرضت له المحافظة من حالة جوية سيئة.

وقال الشهري إن حفر الباطن تعرضت أمس لموجة من الرياح المثيرة للأتربة مصحوبة بزخات من المطر، ما أدّى إلى وصول كميات كبيرة من مياه الأمطار إلى طرق وشوارع المحافظة.

وأكد أنه “بفضل التزامنا بتعليمات وزارة الداخلية وعدد من الجهات المختصة؛ تم التعامل مع الأمر ووضع خطط محكمة للسيطرة على الأمطار قبل أن تشكّل إعاقة للحركة المرورية”. وفق “أخبار 24”.

 

مدير مرور حفر الباطن: الحركة المرورية في المحافظة تسير بشكل طبيعي

أخبار محلية
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