نشر المغامر جوك سومر قبل أيام مقطع فيديو يوثق مغامرة الطيران المجنح المثيرة التي خاضها في جبال السودة مع عدد من زملائه، والتي انتهت بوفاة زميله أنجيلو جروبيسك في لقطات دراماتيكية، مشددا على أن ما حدث لم يكن خطأ المنظمين.
وظهر سومر مع زميله الآخر وهما يحلقان بين جبال السودة، بنظام تصوير ما يُسمى “عين الصقر” موثقين عبر الكاميرات المثبتة في الخوذة لقطات بديعة للجبال الشامخة في سودة عسير.
ونجح سومر وزميله الآخر في الهبوط على الأرض، لينتظرا زميلهما الثالث جروبيسك، الذي ظهر أنه يعاني من مشكلة ما إثر ارتطامه وفشله في التوازن، ليتجاوزهما محلقا نحو حتفه.
وعبر سومر في بقية الفيديو الذي نشره على حساباته الشخصية عن بالغ أسفه لما حلّ بزميله، الذي تشارك معه في رحلات مغامرة كثيرة تكللت بالنجاح.
وأكد سومر أن القفزة هذه لم يكن مخططا لها وكانت بعد القفزات المجدولة، وإنما بادروا بالقيام بها بأنفسهم، مشددا على أن ما حدث لم يكن خطأ المنظمين.
وفق “أخبار 24”.