نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > عبر 8 عمليات استمرت 24 ساعة.. شاهد تفاصيل نقل أعضاء متوفاة فلبينية إلى 7 سعوديين
28/10/2019   5:49 م

عبر 8 عمليات استمرت 24 ساعة.. شاهد تفاصيل نقل أعضاء متوفاة فلبينية إلى 7 سعوديين

+ = -
300

بثت قناة ‏MBC‏ الفضائية تقريرًا مصورًا من داخل ‏غرفة ‏عمليات مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، أثناء ‏إجراء نقل ‏أعضاء مريضة ميتة دماغيا وبنجاح لسبعة أشخاص.‏

وأكد الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة، أنه لأول مرة ‏في ‏مستشفى الملك فهد يتم تقسيم الكبد لشخصين مختلفين في ‏عمل ‏متواصل لمدة 24 ساعة.‏

وأوضح الربيعة أنه تم تقسيم الكبد إلى جزأين وزراعتهما ‏لمريضين، وزراعة كُلية وبنكرياس لمريض، كما تم فصل ‏الرئتين لمريضين، وزراعة القلب لمريض آخر، فيما زُرعت ‏الكُلية الثانية للمريض السابع‎.‎

وكشف الدكتور محمد القحطاني، رئيس الفريق الطبي عن أن ‏المتوفاة ‏دماغيًا، امرأة فلبينية أنقذت 7 أشخاص سعوديين، ‏تتراوح ‏أعمارهم ما بين (5- 40) عامًا.وفق “أخبار 24”.

يشار إلى أن العمليات الثمانية التي أجريت يوم الجمعة الماضي، تمت ما بين مستشفى الملك فهد ‏التخصصي بالدمام، ومستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض‎.‎

 

عبر 8 عمليات استمرت 24 ساعة.. شاهد تفاصيل نقل أعضاء متوفاة فلبينية إلى 7 سعوديين

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885070928.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.