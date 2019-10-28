عبر 8 عمليات استمرت 24 ساعة.. شاهد تفاصيل نقل أعضاء متوفاة فلبينية إلى 7 سعوديين

بثت قناة MBC الفضائية تقريرًا مصورًا من داخل غرفة عمليات مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، أثناء إجراء نقل أعضاء مريضة ميتة دماغيا وبنجاح لسبعة أشخاص.
وأكد الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة، أنه لأول مرة في مستشفى الملك فهد يتم تقسيم الكبد لشخصين مختلفين في عمل متواصل لمدة 24 ساعة.
وأوضح الربيعة أنه تم تقسيم الكبد إلى جزأين وزراعتهما لمريضين، وزراعة كُلية وبنكرياس لمريض، كما تم فصل الرئتين لمريضين، وزراعة القلب لمريض آخر، فيما زُرعت الكُلية الثانية للمريض السابع.
وكشف الدكتور محمد القحطاني، رئيس الفريق الطبي عن أن المتوفاة دماغيًا، امرأة فلبينية أنقذت 7 أشخاص سعوديين، تتراوح أعمارهم ما بين (5- 40) عامًا.وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن العمليات الثمانية التي أجريت يوم الجمعة الماضي، تمت ما بين مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، ومستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.
امرأة متوفاة دماغيا تنقذ حياة 7 سعوديين.. تفاصيل أكبر عملية زراعة أعضاء في المنطقة الشرقية #نشرة_التاسعة#MBC1 pic.twitter.com/g7JRKG738B
— MBC أخبار (@MBC24News) October 27, 2019