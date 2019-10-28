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أخبار محلية > المملكة تثمن جهود الإدارة الأمريكية في القضاء على”البغدادي” وملاحقة عناصر تنظيم “داعِش” الإرهابي
28/10/2019   5:48 م

المملكة تثمن جهود الإدارة الأمريكية في القضاء على”البغدادي” وملاحقة عناصر تنظيم “داعِش” الإرهابي

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ثمنت المملكة الجهود الكبيرة للإدارة الأمريكية في القضاء على تنظيم “داعِش” الإرهابي أبوبكر البغدادي وملاحقة أعضاء التنظيم، مؤكدةً أنها متسمرة مع حلفائها في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه.

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بأن حكومة المملكة تابعت إعلان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب عن نجاح جهود ملاحقة قائد تنظيم “داعِش” الإرهابي أبوبكر البغدادي والقضاء عليه.

وأضاف المصدر بأن حكومة المملكة تثمن جهود الإدارة الأمريكية الكبيرة في ملاحقة أعضاء هذا التنظيم الإرهابي الخطير، الذي عمل على تشويه الصورة الحقيقية للإسلام والمسلمين حول العالم، وارتكاب فظائع وجرائم تتنافى مع أبسط القيم الإنسانية في العديد من الدول ومن بينها المملكة. وفق “أخبار 24”.

وأكد المصدر بأن حكومة المملكة مستمرة في جهودها الحثيثة مع حلفائها -وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية- في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه والتصدي لفكره الإجرامي الخطير.

المملكة تثمن جهود الإدارة الأمريكية في القضاء على”البغدادي” وملاحقة عناصر تنظيم “داعِش” الإرهابي

أخبار محلية
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