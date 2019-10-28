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اخبار رياضية > الأهلي يواجه جروس بالأخطاء
28/10/2019   1:42 م

الأهلي يواجه جروس بالأخطاء

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كشفت لـ “الرياضية” مصادر خاصة، عن أن إدارة النادي الأهلي غير راضية عن اختيارات السويسري كريستيان جروس مدرب الفريق الأول لكرة القدم في النادي للعناصر التي اختارها في التشكيل الأساسي أمام الحزم أمس الأول، التي خسرها بهدفين مقابل هدف، رغم أن الفريق المنافس لعب الشوط الثاني بعشرة لاعبين بعد طرد أحد لاعبيه في نهاية الشوط الأول.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن إدارة النادي ستعقد اجتماعاً مع جروس مساء اليوم قبل بداية التدريبات لمواجهته بالأخطاء التي وقع فيها بشكل ودي، ومن بينها اللعب بمحورين، وعدم إشراك نوح الموسى أو البرازيلي سوزا الجاهزين، وذلك حتى لا تتكرر في الديربي المنتظر أمام الاتحاد الخميس المقبل، ضمن الجولة التاسعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

الأهلي يواجه جروس بالأخطاء

اخبار رياضية
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