الهلال يقدم احتجاج رسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم بعد لقائه أمس أمام النصر

تقدمت إدارة نادي الهلال بإحتجاج رسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم، لبطلان الهدف الثاني للنصر.
وأوضحت المصادر وفقاً للحصاد الرياضي أن الأحتجاج بسبب دخول اللاعب الاحتياطي “فهد الجميعة ” للملعب قبل أن يسجل “عبدالرزاق حمدلله ” الهدف الثاني.
يذكر أن الهلال خسر أمس الأحد بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين. وفق “المرصد”.
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بحسب مصادر #الحصاد_الرياضي #الهلال يقدم احتجاج رسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم بسبب دخول اللاعب الاحتياطي فهد الجميعة للملعب قبل ان يسجل عبدالرزاق حمدلله الهدف الثاني#الهلال_النصر_الدوري
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) October 27, 2019