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اخبار رياضية > بالفيديو.. الاتحاد يحتج على مشاركة لاعب مع أبها في مباراة الفريقين
28/10/2019   1:40 م

بالفيديو.. الاتحاد يحتج على مشاركة لاعب مع أبها في مباراة الفريقين

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أكدت تقارير إعلامية سعودية أن نادي الاتحاد تقدم باحتجاج رسمي إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، ضد نادي أبها، حيث يعترض على مشاركة اللاعب أحمد مصطفى في مباراة الفريقين بالدوري السعودي، بداعي عدم صحة تسجيله كلاعب مواليد.

وكان أبها فاز على الاتحاد بهدفين مقابل هدف، بالمباراة التي جمعتهما، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين “الدوري السعودي”.

وأشار الإعلامي وليد الفراج من خلال برنامجه التلفزيوني “الدوري مع وليد”، إلى أن الاحتجاج الرسمي بشأن نادي الاتحاد، يعترض فيه على عدم انطباق شروط القيد على اللاعب أحمد مصطفى.

من جانبه، علق اللاعب قائلا إنه ولد في السعودية، وبقى في المملكة عاما بعد ولادته، مضيفا أن إجراءات قيده في صفوف فريق أبها سليمة بنسبة كبيرة. حسب “أخبار 24”.

وأضاف مصطفى في تصريحات تلفزيونية أنه سبق له المشاركة في الدوري المصري لمدة عام واحد، ثم انتقل بعدها لخوض تجربة احترافية مع نادي جينت البلجيكي.

وشدد اللاعب على أنه لم يسبق له تمثيل المنتخب المصري الأول، غير أنه خاض بعض المباريات مع منتخب الشباب والمنتخب الأوليمبي.

وينص البند السادس في لائحة الاتحاد السعودي على أن يكون اللاعب غير مقيد في أي ناد خارجي أو اتحاد آخر، مع تقديم اللاعب تعهدا بذلك، أما البند السابع فينص على ألا يكون قد سبق للاعب تمثيل أي منتخب.

بالفيديو.. الاتحاد يحتج على مشاركة لاعب مع أبها في مباراة الفريقين

اخبار رياضية
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