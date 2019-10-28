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أخبار محلية > “التأمينات” تدعو المتعطلين لأسباب خارجة عن إرادتهم للتقدم إليها خلال 90 يوماً من تركهم العمل
28/10/2019   1:37 م

“التأمينات” تدعو المتعطلين لأسباب خارجة عن إرادتهم للتقدم إليها خلال 90 يوماً من تركهم العمل

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دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، المواطنين المسجلين ‏في نظام التأمينات الذين تم الاستغناء عنهم من وظائفهم لأسباب ‏خارجة عن إرادتهم، إلى الاستفادة من مزايا نظام التأمين ضد ‏التعطل، وذلك بالتقدم للمؤسسة خلال 90 يوماً من تركهم العمل‎.

وأوضحت أن التعويض يُصرف بواقع (60%) من متوسط ‏السنتين الأخيرتين للأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عن كل ‏شهر من الأشهر الثلاثة الأولى بحد أعلى قدره 9000 ريال، وبواقع 50% من هذا المتوسط عن كل شهر يزيد ‏على ذلك بحد أعلى قدره 7500 ريال‎.

وأشارت المؤسسة إلى أن المدة القصوى لصرف التعويض تبلغ ‏12 شهراً متصلة أو متقطعة عن كلِّ مرة من مرات ‏الاستحقاق.‎ وفق “أخبار 24”.‎

“التأمينات” تدعو المتعطلين لأسباب خارجة عن إرادتهم للتقدم إليها خلال 90 يوماً من تركهم العمل

أخبار محلية
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