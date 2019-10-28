“التأمينات” تدعو المتعطلين لأسباب خارجة عن إرادتهم للتقدم إليها خلال 90 يوماً من تركهم العمل

دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، المواطنين المسجلين في نظام التأمينات الذين تم الاستغناء عنهم من وظائفهم لأسباب خارجة عن إرادتهم، إلى الاستفادة من مزايا نظام التأمين ضد التعطل، وذلك بالتقدم للمؤسسة خلال 90 يوماً من تركهم العمل.
وأوضحت أن التعويض يُصرف بواقع (60%) من متوسط السنتين الأخيرتين للأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى بحد أعلى قدره 9000 ريال، وبواقع 50% من هذا المتوسط عن كل شهر يزيد على ذلك بحد أعلى قدره 7500 ريال.
وأشارت المؤسسة إلى أن المدة القصوى لصرف التعويض تبلغ 12 شهراً متصلة أو متقطعة عن كلِّ مرة من مرات الاستحقاق. وفق “أخبار 24”.