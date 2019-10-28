الدفاع المدني: وفاة 7 أشخاص وإصابة 11 وتضرر ‏‏40 مركبة ‏إثر أمطار حفر الباطن

أكد الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، أن الأمطار التي شهدتها حفر الباطن خلال الأيام الثلاثة الماضية؛ أسفرت عن وفاة 7 أشخاص، وإصابة 11 آخرين، وإجلاء 16، وإيواء 7، وتضرر 40 مركبة و3 منازل.
وأوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي بن علي الشهراني، أن المديرية تلقت 1176 بلاغاً باشرت منها 4 حالات احتجاز لأشخاص، واحتجاز مركبة واحدة.
وطالب الشهراني المواطنين بمتابعة الإرشادات الصادرة عن جهات الاختصاص وأخذ الحيطة والحذر، خصوصاً في أوقات هطول الأمطار وجريان السيول، وعدم المجازفة ودخول المناطق المنخفضة أو عبور الأودية أثناء جريان السيول.وفق “أخبار 24”.